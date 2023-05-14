Жителей Башкирии возмутил выброшенный в мусорку гроб

фото: vk.com
Жителей башкирского города Нефтекамска возмутил гроб, который неизвестные выбросили на мусорную площадку на улице возле жилого дома. Горожанин сфотографировал случившееся и опубликовал снимок в соцсетях.
– На Дорожной 19А в мусорку выкинули! Разве так можно? Там дети ходят! – написал автор публикации.
Пользователи в комментариях отметили, что подобное неприятно будет видеть не только детям, но и взрослым.
Напомним, ранее похожий случай произошел под Уфой. Местные жители обнаружили гроб на «дикой» свалке.