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НовостиПроисшествия14 мая 2023 10:13

Жителей Башкирии возмутил выброшенный в мусорку гроб

Жуткая находка была сделана в Нефтекамске
Источник:kp.ru
фото: vk.com

фото: vk.com

Жителей башкирского города Нефтекамска возмутил гроб, который неизвестные выбросили на мусорную площадку на улице возле жилого дома. Горожанин сфотографировал случившееся и опубликовал снимок в соцсетях.

– На Дорожной 19А в мусорку выкинули! Разве так можно? Там дети ходят! – написал автор публикации.

Пользователи в комментариях отметили, что подобное неприятно будет видеть не только детям, но и взрослым.

Напомним, ранее похожий случай произошел под Уфой. Местные жители обнаружили гроб на «дикой» свалке.