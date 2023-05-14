Жителей Башкирии возмутил выброшенный в мусорку гроб

фото: vk.com

Жителей башкирского города Нефтекамска возмутил гроб, который неизвестные выбросили на мусорную площадку на улице возле жилого дома. Горожанин сфотографировал случившееся и опубликовал снимок в соцсетях.

– На Дорожной 19А в мусорку выкинули! Разве так можно? Там дети ходят! – написал автор публикации.

Пользователи в комментариях отметили, что подобное неприятно будет видеть не только детям, но и взрослым.

Напомним, ранее похожий случай произошел под Уфой. Местные жители обнаружили гроб на «дикой» свалке.