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Общество7 мая 2021 7:55

На «дикой» свалке под Уфой нашли гроб

Кто-то избавился от ритуального элемента очень странным образом
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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На несанкционированной свалке под Уфой нашли гроб Фото: соцсети

На несанкционированной свалке под Уфой нашли гроб Фото: соцсети

На несанкционированной свалке рядом с селом Булгаково местные жители нашли гроб.

Жутковатыми фотографиями неравнодушные поделились в соцсетях. Жители пригорода уже давно жаловались на свалку отходов рядом с СНТ «Уршак». По всей видимости, проживающие в садах граждане решили не заморачиваться с вывозом мусора до больших площадок и начали попросту складывать его в кустах. Со временем небольшая куча превратилась в огромную гору отходов, к которой кто-то и вовсе принес гроб!

Похожие ситуации встречаются в Башкирии из-за того, что по мусульманским традициям умерших хоронят в саванах, но перед процедурой погребения тело, как правило, лежит в гробу. Обычно после похорон порядочные родственники самостоятельно утилизируют гробы, чтобы никого не пугать таким необычным «мусором».