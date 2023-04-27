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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:20

В Уфе на Mercedes-Benz из-за сильного ветра упало дерево

ЧП случилось на улице Победы
Захар ЯКОВЛЕВ

Вчера, 26 апреля, в Калининском районе Уфы на автомобиль Mercedes-Benz из-за сильного ветра упало дерево. Об этом «КП-Уфа» рассказал очевидец.

Происшествие случилось напротив отдела полиции №2 на улице Победы, 3. Всему виной оказался порывистый ветер, о котором ранее предупредило МЧС Башкирии. По данным ведомства, его скорость могла достигать 20 метров в секунду.

Напомним, на позапрошлой неделе из-за сильного ветра в Уфе повалило деревья на автомобили и снесло кровлю здания. Также стихия учинила разрушения в Баймаке.