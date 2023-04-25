В Уфе 26 апреля прекратят работу автобусные маршруты №118 и №165т

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 26 апреля, в Уфе прекратят работу автобусные маршруты №118 и №165т. Об этом «КП-Уфа» рассказала председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков столицы Башкирии Наталья Тептерева.

Оба маршрута принадлежали предпринимателю Виктору Искалину. Автобусы маршрута №118 осуществляли рейсы от площади имени Серго Орджоникидзе до села Балтика в Иглинском районе и обратно, а автобусы №165т ходили от Северного автовокзала до Тавтиманово в Иглинском районе и обратно.

В Ассоциации перевозчиков прекращение работы маршрутов связывают с постоянными проверками со стороны представителей власти.

– Прекращение деятельности перевозчика в данном случае является единственным правильным решением, чтобы хотя бы не втягивать в это всё пассажиров-людей, которым всего то нужно доехать до работы или до дома, – заявил Наталья Тептерева.

Напомним, в декабре 2021 года Арбитражный суд Башкирии приостановил в Уфе действие свидетельств на перевозку пассажиров по популярным автобусным маршрутам №272 и №298. Эти рейсы принадлежали частному перевозчику Виктору Искалину. Позже действие выданных предпринимателю свидетельств на осуществление перевозок было прекращено. А недавно бизнесмена обокрали на 40 миллионов рублей.