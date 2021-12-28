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Общество28 декабря 2021 8:47

Суд в Уфе приостановил работу автобусных маршрутов №272 и №298

Рейсов лишился частный перевозчик
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе прекращена работа маршрутов №272 и №298

В Уфе прекращена работа маршрутов №272 и №298

Вчера, 27 декабря, Арбитражный суд Башкирии приостановил в Уфе действие свидетельств на перевозку пассажиров по популярным автобусным маршрутам №272 и №298. Эти рейсы принадлежат частному перевозчику Виктору Искалину.

Как пояснили в мэрии, поводом для прекращения работы маршруток стали «нарушения, выявленные сотрудниками Ространснадзора, УГИБДД и Управления транспорта и связи администрации Уфы».

– ИП Искалин В.Я. в установленный законом срок обязан прекратить перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, – добавили в пресс-службе мэрии.

В определении арбитража говорится, что оно «подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано».

Напомним, в начале декабря Виктор Искалин заявлял, что чиновники препятствуют его работе, и обратился за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Хронику войны между частным перевозчиком и властями «КП-Уфа» разбирала в отдельном материале.