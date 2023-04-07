В Башкирии обокрали на 40 млн рублей частного перевозчика Виктора Искалина

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В Башкирии обокрали на 40 миллионов рублей частного перевозчика Виктора Искалина. Об этом рассказал телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что на этой неделе предприниматель вместе с супругой поехал в гости. В их отсутствии к ним в дом проникли трое неизвестных, которые за 1,5 часа успели вскрыть сейфы, украсть украшения на 10 миллионов рублей, а также наличные суммой 70 тысяч евро, 214 тысяч долларов и 10 миллионов рублей. Банде удалось все провернуть, не потревожив ни соседей, ни сторожевого пса.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Правоохранители ведут расследование.

Напомним, в декабре 2021 года Арбитражный суд Башкирии приостановил в Уфе действие свидетельств на перевозку пассажиров по популярным автобусным маршрутам №272 и №298. Эти рейсы принадлежали частному перевозчику Виктору Искалину. Позже действие выданных предпринимателю свидетельств на осуществление перевозок было прекращено.