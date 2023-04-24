4-ый башкирский добровольческий батальон на этой неделе направят на боевое слаживание

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Башкирский добровольческий батальон имени Даяна Мурзина на этой неделе направят на боевое слаживание. Об этом в ходе сегодняшенрго правительственного оперативного совещания рассказал глава республики Радий Хабиров.

– Две недели назад мы отправили добровольческий отряд «Ватан», он проходит боевое слаживание сейчас в Оренбургской области. На этой неделе мы предполагаем отправить на проходит боевое слаживание четвертый добровольческий батальон имени Даяна Мурзина, – заявил руководитель региона.

Напомним, сейчас от Башкирии в боевых действиях в зоне СВО участвуют три добровольческих батальона. Они носят имена имена героев России генерала Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также национального героя Салавата Юлаева.