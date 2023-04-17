Премьер Башкирии рассказал о конкуренции военкомата и штабов добровольческих батальонов

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Между военкоматом Башкирии и штабами добровольческих батальонов возникли случаи «недопустимой конкуренции» после открытия пунктов набора граждан на военную службу по контракту. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 17 апреля сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Замечены случаи случайной конкуренции военкоматов с нашими штабами, которые наши земляки организовали для сбора добровольческих батальонов. Это недопустимо. Общая задача – победить и поддержать наших земляков, которые готовы пойти в добровольческие батальоны либо просто по контракту. Разницы нет. Но до конца месяца мы первый батальон отправим. Здесь важно организовывать работу так, чтобы это было содействие, а не какие-то разговоры недопустимые, – заявил чиновник.

Он поручил взять сложившуюся ситуацию «на особый контроль» и еще раз проговорить ее с военкоматом.

Напомним, всего для участия в специальной военной операции Башкирия создала пять добровольческих батальонов. Им присвоили имена генерала Шаймуратова, Александра Доставалова, Салавата Юлаева и Даяна Мурзина, еще один называется «Северные амуры». Кроме того, в республике был сформирован отряд «Ватан», участников которого проводили на боевое слаживание на прошлой неделе.