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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:55

В Уфе на боевое слаживание для подготовки к СВО проводили добровольческий отряд «Ватан»

Перед военнослужащими выступил глава Башкирии Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Сегодня, 12 апреля, на Советской площади в Уфе на боевое слаживание для подготовки к специальной военной операции проводили добровольческий отряд «Ватан». Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Башкирии.

На проводах бойцов присутствовал руководитель республики Радий Хабиров, члены местного правительства и депутаты Госсобрания-Курултая.

фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

– Мы будем заботиться о ваших родных и близких. О ваших жёнах, детях. Мы будем заботиться о вас, регулярно отправлять гуманитарные конвои. Это я вам твёрдо обещаю. Возвращайтесь живыми и здоровыми, – произнес напутственные слова Хабиров.

Напомним, с идеей создать подразделение «Ватан» в помощь военнослужащим России выступили ветераны и участники боевых действий. В апреле их инициатива получила поддержку главы Башкирии. Подразделение создали на базе новых добровольческих батальонов: имени Даяна Мурзина и «Северные амуры».