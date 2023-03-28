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НовостиОбщество28 марта 2023 9:17

В Уфе открыли пункты для набора граждан на военную службу по контракту

Такие же планируют организовать и других муниципалитетах Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Вчера, 27 марта, в Уфе открылись мобильные пункты для набора граждан на военную службу по контракту в российских Вооруженных Силах. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Один пункт появился на улице Бакилснкая, 27 в торгово-развлекательном комплексе «Улиьта», второй – возле ТК «Центральный» на Цюрупы,97. Заинтересованным гражданам сотрудники военных комиссариатов и волонтеры рассказывают о порядке поступления на службу, условиях набора, необходимых документах, денежных выплатах, соцгарантиях, льготах, а также раздают буклеты.

Аналогичные мобильные пункты власти планируют открыть в других городах и районных центрах республики.