В Уфе женщина убила сотрудницу «Красного и Белого», чтобы попасть к подруге в СИЗО

фото: СК РБ

В Уфе 30-летняя женщина зарезала находившуюся на работе 19-летнюю сотрудницу сети алкомаркетов «Красное и Белое», чтобы попасть в следственный изолятор. Там находилась ее близкая знакомая, арестованная за причинение ножевого ранения. Об этом обвиняемая заявила во время допроса, передали в Следственном комитете Башкирии 12 апреля.

Напомним, инцидент произошел 4 марта в микрорайоне Нижегородке. Пьяная покупательница заявилась в магазин и беспричинно – без какой-либо конфликтной ситуации – дважды ударила ножом в грудь незнакомую ей сотрудницу. Один из посетителей остановил злоумышленницу и задержал ее до приезда полицейских. Коллеги девушки в свою очередь вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась от полученных ранений в больнице спустя пять дней.

Погибшая девушка // фото: соцсети

Против зарезавшей девушку горожанки возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Несмотря на данные следствию показания, свою вину она не признала. Сейчас фигурантка находится под стражей. Ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.