В Уфе скончалась девушка, на которую с ножом напала неадекватная женщина в магазине

В Уфе скончалась 19-летняя Элина Г., на которую напала неадекватная женщина с ножом в алкомаркете.

Напомним, что история произошла на прошлых выходных. В уфимской Нижегородке на юную сотрудницу крупного алкомаркета прямо в магазине напала странная женщина с ножом. Пострадавшей попытались оказать первую помощь, но вскоре она потеряла сознание. После стало известно, что 9 марта девушка скончалась.

Спустя неделю семья погибшей поблагодарила всех неравнодушных, которые поддерживали пострадавшую девушку и ее близких.

– Хотим выразить огромную благодарность и сказать спасибо всем неравнодушными людям. Кто словом и делом помог и поддержал нас в этот сложный период. Спасибо всем друзьям, коллегам, одноклассникам, учителям, одногруппникам, соседям, родственникам, – написала родственница погибшей в соцсетях.

Нападавшую женщину удалось задержать почти сразу. Сейчас сотрудники СК Башкирии выясняют, из-за чего она решилась на такой страшный поступок.