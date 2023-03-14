«Закончила стажировку, и тут такое»: продавец уфимского алкомаркета рассказал о девушке, которую порезали на работе

Фото: соцсети

На днях вся Башкирия обсуждала жуткую трагедию, случившуюся 5 марта в одной из уфимских точек популярной сети алкомаркетов «Красное & белое». Там посреди дня в магазин зашла странная покупательница, которая набросилась на 19-летнюю сотрудницу и ударила ее ножом в спину. У молодой девушки оказалось пробито легкое: ее увезли в больницу, где она впала в кому и через несколько дней скончалась, так и не приходя в сознание. Мы поговорили с сотрудниками алкомаркета и выяснили, можно ли было предотвратить трагедию.

«НЕАДЕКВАТЫ МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ ГДЕ УГОДНО»

По словам 23-летнего Руслана С., все до сих пор переживают случившееся – ведь подобное могло произойти с каждым из них.

- Я работаю в «К&Б» уже полгода. Элину (так звали погибшую сотрудницу – Ред.) я лично не знал, мы работали в разных точках. Знаю, что она совсем недавно только устроилась на работу, закончила стажировку, и тут такое… После ЧП нам всем было очень страшно выходить на работу, ведь такие неадекваты могут встретиться где угодно, тем более весна на дворе, - переживает молодой человек.

По словам Руслана, для безопасности сотрудников и посетителей в каждой точке есть «тревожная кнопка». В случае какого-либо происшествия, нужно нажать на нее и ждать приезда службы безопасности. Самим пытаться скрутить неадекватного посетителя или пытаться оказать ему сопротивление запрещается.

- Ни с кем вступать в конфликт нельзя. Нажимаешь кнопку и ждешь 5-10 минут, близко не подходишь. Наверное, это правильно. Велик риск, что пострадаешь сам, - уточняет молодой человек.

Погибшая девушка устроилась на работу совсем недавно и только прошла стажировку. Фото: соцсети

Также Руслан добавил, что за полгода своей работы в алкомаркете он не встречался с подобными ситуациями. Конечно, встречаются подвыпившие покупатели, которые начинают устраивать скандалы из-за цен, требуют продать спиртное «в долг», а иногда даже угрожают сотрудникам.

Но, как правило, достаточно всего лишь пригрозить, что сейчас приедет охрана и дебоширу придется разбираться придется уже с ними, как скандалисты успокаиваются и спешат покинуть магазин.

«ЖАЛЬ, ЧТО ОТМЕНИЛИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ»

Погибшая 19-летняя Элина Г. жила в уфимском микрорайоне Нижегородка, поэтому и на работу в «К&Б» устроилась неподалеку от дома. Знакомые рассказывают, что девушка училась в колледже и параллельно работала, чтобы помочь своей маме. Друзья, бывшие одноклассники и одногруппники вспоминают Элину как очень доброго, отзывчивого и веселого человека.

- Очень приветливая, общительная девочка была, всегда с улыбкой на лице. Каково маме сейчас, просто представить невозможно, сил ей, - соболезнует Альмира Б.

- Такая красивая девочка ушла на небеса. Царствие небесное ангелу, пусть ее душа поселится в раю, - сожалеет Инна Б.

Пока правоохранительные органы не комментируют подробно ситуацию, однако, в соцсетях уже муссируются свои версии произошедшего. Первая версия – нападавшая страдала психическим расстройством и не отдавала себе отчет в своих действиях. Вторая версия – подозреваемая очень хотела попасть в СИЗО, где уже находилась ее знакомая, поэтому и решилась на убийство.

- Знаю ту, которая напала. Это старшая сестра моей одноклассницы, мы все в шоке от ее действий. Оборвала жизнь невинного человека, молодой девушки, у которой все было впереди. В таких ситуациях очень жаль, что отменили смертную казнь, - негодует Евгения С.

В настоящий момент нападавшая находится в следственном изоляторе. Если изначально в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», то очевидно, что сейчас его переквалифицируют на более «тяжелую» статью.