Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Уфе

Фото: Рустем АХУНОВ

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП на перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума в Уфе.

Авария случилась сегодня днем, 3 апреля, на перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума. 36-летний водитель за рулем Kia Ceed на врезался в попутный Nissan, после чего наехал на тротуаре на двух пешеходов, а затем, выехав на встречную полосу, столкнулся с Volkswagen Touareg, который от удара наехал на Hyundai Solaris. В результате случившегося водитель «Киа», его 41-летняя пассажирка, женщина-пешеход того же возраста и 10-летний мальчик получили травмы. Все четверо были госпитализированы. Прокуратура Уфы взяла на контроль выяснение обстоятельств случившегося.

Как поведала «КП-Уфа» пресс-служба регионального Минздрава, пострадавшая женщина-пешеход находится в состоянии средней тяжести, она находится в травматологическом отделении больницы №21. Состояние 10-летнего ребенка оценивают как тяжелое, у него диагностировали оглушение сознания. Водитель «Киа» находится в реанимации, его пассажирка – в травматологии.