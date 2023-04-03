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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 12:15

Прокуратура Уфы взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, котором пострадал 10-летний ребенок

Авария случилась на перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Прокуратура Уфы взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, котором пострадал 10-летний ребенок. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Авария случилась сегодня днем, 3 апреля, на перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума. 36-летний водитель за рулем Kia Ceed на врезался в попутный Nissan, после чего наехал на тротуаре на двух пешеходов, а затем, выехав на встречную полосу, столкнулся с Volkswagen Touareg, который от удара наехал на Hyundai Solaris. В результате случившегося водитель «Киа», его 41-летняя пассажирка, женщина-пешеход того же возраста и 10-летний мальчик получили травмы. Все четверо были госпитализированы.

– Прокуратура Уфы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновного в нарушении правил дорожного движения, приведшего к ДТП, к установленной законом ответственности, – заявили представители надзорного ведомства.