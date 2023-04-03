В Уфе Kia Ceed сбил на тротуаре 10-летнего ребенка

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня днем, 3 апреля, в Октябрьском районе Уфы произошло массовое ДТП, в котором пострадало четыре человека. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 36-летний водитель за рулем Kia Ceed на улице Энтузиастов врезался в попутный Nissan, после чего наехал на тротуаре на двух пешеходов, а затем, выехав на встречную полосу, столкнулся с Volkswagen Touareg, который от удара наехал на Hyundai Solaris.

В результате случившегося водитель «Киа», его 41-летняя пассажирка, женщина-пешеход того же возраста и 10-летний мальчик получили травмы. Все четверо были госпитализированы.

– На месте дорожного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Начато разбирательство, – сообщила ГИБДД башкирской столицы.