Суд в Уфе приговорил военкома Выропаева к условному сроку за продажу военных билетов

Военкома приговорили к шести годам условного срока и оштрафовали на 1,8 млн рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Калининский районный суд Уфы вынес приговор начальнику отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константинаа Выропаева. Ему назначили шесть лет условного срока и три года – испытательного за продажу военных билетов. Об этом «КП-Уфа» 29 марта рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Там добавили, что Выропаев в течение ближайших четырех лет не сможет занимать должности в государственных органах, а также должен будет выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей.

По материалам дела, с апреля 2019 по 2022 год Выропаев получал взятки в виде оказания услуг имущественного характера в значительном размере, а также деньги через посредника за освобождение от призыва на военную службу молодых людей. В их числе были и спортсмены. Военком организовал для них прохождение медосвидетельствования и выдачу заключений, согласно которым тех освободили от службы и зачислили в запас.

Супруге Константина Выропаева Анжелике ранее вынесли приговор по уголовному делу о посредничестве в получении взятки. Ей назначили три года условного срока и крупный штраф. Женщина созналась в содеянном и раскаялась.