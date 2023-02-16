На суде в Уфе жена военкома Выропаева призналась в посредничестве при передаче взятки

На заседании суда Калининского района Уфы жена сотрудника военкомата Константина Выропаева Анжелика признала вину в посредничестве во взяточничестве

Сегодня, 16 февраля, на заседании суда Калининского района Уфы жена сотрудника военкомата Константина Выропаева Анжелика признала вину в посредничестве во взяточничестве. Запись ее слов во время процесса опубликовал телеграм-канал проекта «Честно говоря».

– Вину признаю полностью. Искренне раскаиваюсь. Моему поступку нет оправдания, но я раньше никогда не преступала закон. В ходе следствия я подписала явку с повинной, участвовала в раскрытии преступления, – сказала женщина.

Напомним, по версии следствия, летом 2021 к супруге начальника отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константина Выропаева обратилась женщина с просьбой за деньги освободить ее сына от службы в армии. Впоследствии Выропаеву при посредничестве были переданы 170 тыс. рублей, и он организовал медкомиссию, по результатам которой молодой человек был освобожден от призыва и зачислен в резерв.

О задержании Выропаева стало известно в начале октября. Тогда же против него возбудили уголовное дело.