В Уфе жену военкома Выропаева из-за взятки приговорили к 3 годам условно

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Сегодня, 17 февраля, на заседании суда Калининского района Уфы обвиняемой в посредничестве во взяточничестве жене сотрудника военкомата Константина Выропаева вынесли приговор. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Согласно версии следствия, летом 2021 к супруге начальника отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константина Выропаева обратилась женщина с просьбой за деньги освободить ее сына от службы в армии. Впоследствии Выропаеву при посредничестве были переданы 170 тысяч рублей, и он организовал медкомиссию, по результатам которой молодой человек был освобожден от призыва и зачислен в резерв. На вчерашнем заседании Анжелика Выропаева созналась в содеянном и раскаялась.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере». Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере трехкратной суммы взятки – 510 тысяч рублей. По второму эпизоду преступления, предусмотренного статьей «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения», уголовное дело в связи с раскаянием было прекращено.