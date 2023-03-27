Парламент Башкирии намерен наделить бизнес-омбудсмена новыми полномочиями

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который наделит бизнес-омбудсмена республики новыми полномочиями

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который наделит бизнес-омбудсмена республики новыми полномочиями. Инициатива направлена «на расширение гарантий государственной защиты прав и законных интересов» предпринимателей. Предложенную норму одобрил профильный комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, в компетенцию уполномоченного по правам предпринимателей включат членов органов управления коммерческой организацией. Кроме того, бизнес-омбудсмена наделят возможностью без специального разрешения посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах и тюрьмах для защиты их прав.

– Новые полномочия помогут бизнес-омбудсмену в сборе необходимой информации и станут дополнительным инструментом в деле защиты прав предпринимателей, – отметил парламентарий.

Напомним, в конце декабря в Башкирии сменился бизнес-омбудсмен - должность заняла Ирина Абрамова. Она сменила на этом посту Флюра Асадуллина, который стал представителем республики в Китае.