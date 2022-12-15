Ирина Абрамова назначена уполномоченным по защите прав предпринимателей в Башкирии

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Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Башкирии назначена Ирина Абрамова. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Кандидатуру Абрамовой поддержали депутаты республиканского парламента на завершающем пленарном заседании осенней сессии.

– Ирина Евгеньевна имеет большой опыт взаимодействия с предпринимателями и бизнес-объединениями, много лет работает в Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан, – прокомментировал назначение председатель Курултая Константин Толкачев.

Напомним, ранее пост бизнес-омбудсмена в Башкирии занимал Флюр Асадуллин. Он был на данной должности с 2019 года.