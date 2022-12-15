Хабиров назначил Флюра Асадуллина представителем Башкирии в Китае

фото: vk.com // Флюр Асадуллин

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Флюра Асадуллина представителем республики при торгпредстве России в Китае. Об этом бывший бизнес-омбудсмен сообщил в своих соцсетях 15 декабря.

– Завершился очень важный для меня и интересный этап моей жизни и карьеры – с сегодняшнего дня я расстаюсь с вами как Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике, – написал чиновник.

Асадуллин занимал должность уполномоченного по правам предпринимателей в республике с 2019 года. О его отставке стало известно еще 1 декабря. Сегодня в республике назначили нового бизнес-омбудсмена – им стала Ирина Абрамова, занимавшая пост исполнительного директора региональной ассоциации организаций предпринимательства.