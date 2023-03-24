кадр видео: Telegram // Элвин Грей

Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, кардинально поменял свою внешность, обновив прическу. Теперь музыкант носит дреды. Он показал их в своем видеообращении к поклонникам 24 марта, анонсируя новый тур по городам. Большинство фанатов положительно оценили новый образ исполнителя.

– Как же ему идут эти дреды, – написала Алина в комментариях под видео.

– Какой же ты у нас красавчик, Радик! Классно выглядишь, решил преобразиться! Круто, – поддержала ее мнение Альфия.

Напомним, в начале февраля Юльякшина вызвали в Следственный комитет. Музыкант объяснил, с чем это связано.