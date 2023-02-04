Элвин Грей назвал причину вызова в Следственный комитет

фото: телеграм // Элвин Грей

Башкирского певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, вызвали в Следственный комитет Уфы по делу сотрудников ГИБДД, которые предположительно брали взятки за предоставление водительских прав. Исполнитель заявил, что «безусловно» явится в СК. Об этом со ссылкой на своего юриста 4 февраля музыкант сообщил «Вестям».

– Я думаю, что меня намеренно провоцируют и притягивают «за уши» к этому делу через супругу, чтобы придать делу большой общественный резонанс. Вместо того, чтобы просто позвонить по телефону и пригласить на беседу, органы устроили в аэропорту шоу по вручению повестки, – сказал музыкант. – Чтобы вручить повестку они отслеживают мое передвижение, отправляют оперативную группу ночью в аэропорт, следят за встречающим меня авто. Разве это не шоу? Осталось только надеть маски и с автоматами положить на пол, чтобы вручить повестку.

Певец пояснил, что его супруга обучалась в автошколе на получение водительских прав, а также с первого раза сдала вождение и со второго – правила. Второе испытание проходило в городе Сибае. Юльякшин также сказал, что СМИ «уже более года обливают грязью его жену» и «пытаются каким-то образом ее очернить», хотя, по словам исполнителя, ее «ни разу» не приглашали и не опрашивали «ни в каком качестве».

Напомним, этой ночью Элвин Грей прилетел в Уфу после отпуска в Таиланде. В аэропорту его встретили сотрудники правоохранительных органов. Они пытались вручить ему повестку в Следственный комитет.