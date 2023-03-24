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НовостиОбщество24 марта 2023 8:52

Обвиняемых в подготовке терактов в Уфе студентов внесли в список террористов

Молодые люди находятся под арестом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Росфинмониторинг 23 марта внес в список террористов и экстремистов четырех студентов-иностранцев 17-19 лет. Все они обвиняются в покушении на совершение терактов

Росфинмониторинг 23 марта внес в список террористов и экстремистов четырех студентов-иностранцев 17-19 лет. Все они обвиняются в покушении на совершение терактов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росфинмониторинг 23 марта внес в список террористов и экстремистов четырех студентов-иностранцев 17-19 лет: братьев Эмина и Амина С., а также Мустафу Ш. и Фаррухжона З. Все они обвиняются в покушении на совершение терактов на железной дороге в Уфе.

Напомним, молодых людей арестовали в ноябре прошлого года по обвинению в подготовке терактов на объектах РЖД. Они не раз устраивали вылазки на техническое оборудование железной дороги. Следователем известно как минимум о пяти попытках повредить инфраструктуру. Свои действия студенты объяснили тем, что не согласны с проводимой политикой России. Сейчас они находятся под арестом.

Ранее об обвиняемых жестко высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев.