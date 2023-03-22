Единственный в Башкирии пес-спасатель Торин занял третье место в международной премии

Фото: Надежда Отвесова

Единственный в Башкирии официально состоящий на службе пес-спасатель Торин занял третье место в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Итоги голосования были подведены 21 марта.

Всего Торин набрал более 15,8 тыс. голосов. Первые два места заняли пес Сармат, погибший в зоне СВО, спасая людей (211,3 тыс.), и кот-блогер Федя, который заработками от рекламы помогает приюту для животных (209,4 тыс.).

Напомним, бордер-колли Торин занимается поиском пропавших людей и работает в Уфе. Недавно он вместе с группой спасателей вылетал в Турцию, где помогал искать жителей, оказавшихся под завалами после разрушительного землетрясения.