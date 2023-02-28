В завалах людей обнаружит, на серфинг с хозяйкой пойдет: российский пес Торин поработал спасателем в Турции

Торин вместе с хозяйкой осваивает экстремальные виды спорта. Фото: Надежда Отвесова

Бордер-колли Торин вместе с командой спасателей из Башкирии и своей хозяйкой ездил в Турцию, чтобы помочь найти жертв землетрясения в Кахраманмараше. Башкирским спасателям удалось достать из-под завалов шесть человек. Две спасенные жизни - на счету Торина: пес учуял людей под грудой бетона.

- К нам часто обращались местные спасатели с просьбой проверить места, куда трудно попасть человеку, даже при наличии спецтехники. Во время вылазки в обрушившееся здание Торин дал сигнал, что там кто-то есть. А уже утром мы узнали, что оттуда вытащили живыми 41-летнюю женщину и 18-летнего парня. Конечно, это огромная радость, - признается хозяйка пса Надежда Отвесова.

Искать людей под завалами в Турцию Торин поехал вместе со своей хозяйкой. Фото: ГК РБ по ЧС

Эта служебная вылазка для Торина не первая, ведь он официально числится сотрудником аварийно-спасательной службы в Госкомитете Башкирии по ЧС. В республике он первый четвероногий работник. И единственный. Попал на службу по протекции хозяйки: Надежда здесь внештатный кинолог. В 2016 году она решила завести поисковую собаку. Остановилась на бордер-колли. Заводчики пообещали, что Торин обязательно проявит себя в поисковых работах. Так и вышло.

- Торин сразу показал, что он самостоятельный и упертый. Даже маленьким щенком он все время убегал из вольера по каким-то своим делам. Вообще у собаки-спасателя обязательно должен быть внутренний стержень, она обязана уметь сама принимать решения. Все это я разглядела в Торине и не ошиблась, - признается Надежда.

Надежда Отвесова вместе с Торином постоянно участвуют в учениях, которые организовывает Управление гражданской защиты Уфы и Госкомитет Башкирии по ЧС. Ищут «пропавших» в заснеженном лесу, среди буреломов, в завалах при техногенных катастрофах. И каждый раз Торин показывает поразительные результаты.

Надежда и ее подопечный постоянно участвуют в учениях. Фото: Надежда Отвесова

- Торин больше, чем собака. Это друг и напарник. Каждый раз, когда я собираю снаряжение, он путается под ногами: а вдруг его забудут? - посмеивается хозяйка пса.

Вместе с Надеждой Торин покоряет горные вершины, исследует пещеры, устраивает забеги на морском побережье и в лесу, осваивает разные виды спорта, включая довольно экстремальные. Например, летом 2018 года вместе с Надеждой пес отважно встал на доску для SUP-бординга.

«Гребли, учились держать баланс, падали и вновь вставали», - делилась своими впечатлениями в соцсетях хозяйка бордер-колли.

Сейчас Торин участвует в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Номинантами премии являются животные, совершившие важные и достойные поступки, а также вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете. И, судя по внушительному списку достижений, у башкирского пса хорошие шансы на победу.

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