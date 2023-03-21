В Уфе родила женщина, которая потеряла сына из-за неадекватной соседки в роддоме

фото: vk.com // Виктория Иванова

В Уфе родила ребенка жительница Стерлитамака Виктория Иванова, новорожденного сына которой в 2021 году из окна роддома выкинула неадекватная соседка по палате. Об этом женщина 20 марта сообщила на своей странице в соцсетях.

– Малыш родился в середине февраля в Перинатальном центре Уфы. Спасибо Вам огромное, – всё прошло прекрасно, – написала Виктория. – Все на высшем уровне, медицинский персонал очень отзывчивый и внимательный. За чудесную праздничную выписку благодарю мужа и сестёр.

Отметим, что женщина объявила о своей беременности уже после рождения ребенка – в середине марта.

Напомним, что своего новорожденного сына Иванова потеряла летом 2021 года. Для женщины это была третья беременность, которая хоть и протекала довольно тяжело, но завершилась рождением совершенно здорового мальчика. После родов женщину перевели в палату, где она буквально на минуту отлучилась в коридор, и в это время соседка по палате схватила малыша и выкинула в окно с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался на месте. Позже выяснится, что соседка буквально на днях выписалась из психоневрологического диспансера, где проходила лечение. Суд признал ее невменяемой и вновь отправил лечиться. Женщина так и не смогла объяснить причину своего поступка.