фото: vk.com // Фанис Гильванов

Сегодня, 20 марта, мэр башкирского города Агидели Фанис Гильванов объявил о своей отставке. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Наверное, у всех бывают времена, когда мы делаем объявления, которые задевают интересы большинства людей. Ну, вот и у меня настало такое время, когда надо сказать, что я с завтрашнего дня УХОЖУ В ОТСТАВКУ, – написал сити-менеджер.

Он обратился к местным жителям, отметив, что его «посчастливилось быть рядом» с ними. По словам чиновника, непростой в отношении экономических возможностей город при нем стал «намного красивее». Также Гильванов подчеркнул улучшения в Агидели в части создания общественных движений, развития спорта, культуры и образования.

– Но я не смог создать рабочие места, – признался уже бывший мэр. – Может это сможет сделать следующий глава администрации. […] Я доволен своей работой в Агидели во благо наших жителей и Республики в целом. Надеюсь и вы будете вспоминать обо мне добрым словом. До свидания, прощайте дорогие Агидельцы.

Фанис Гильванов поблагодарил местных жителей за понимание и поддержку, а команду своей администрации и местных депутатов – за работу.

Напомним, в администрации Агидели Гильванов работал с 2011 года. Сначала был замом главы по промышленной экономике. Должность мэра он занимал последние шесть лет. Помимо прочего, чиновник запомнился своими резонансными высказываниями в соцсетях. В 2020 году он возмутился жителями, которые не хотят работать за 15 тыс. рублей, а два месяца назад велел «заткнуться» критикам сбора жестяных банок для нужд специальной военной операции.