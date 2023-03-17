Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 марта 2023 10:36

В башкирской больнице спустя почти два месяца скончался подросток, попавший под поезд

Информацию подтвердили в региональном Минздраве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В больнице башкирского города Кумертау скончался 15-летний подросток, который попал под поезд 23 января

В больнице башкирского города Кумертау скончался 15-летний подросток, который попал под поезд 23 января

Фото: Иван МАКЕЕВ

В больнице башкирского города Кумертау скончался 15-летний подросток, который попал под поезд 23 января. Информацию «КП-Уфа» 17 марта подтвердили в министерстве здравоохранения республики.

Напомним, несчастный случай произошел в Куюргазинском районе. Юноша шел вдоль железнодорожных путей, когда его сбил следовавший из Оренбурга в Уфу поезд. Столкновения не удалось избежать, несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение и подал громкого сигнал.

Подростка экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики пытались спасти его почти два месяца, консультируясь с коллегами из Москвы.