В башкирской больнице спустя почти два месяца скончался подросток, попавший под поезд

В больнице башкирского города Кумертау скончался 15-летний подросток, который попал под поезд 23 января Фото: Иван МАКЕЕВ

В больнице башкирского города Кумертау скончался 15-летний подросток, который попал под поезд 23 января. Информацию «КП-Уфа» 17 марта подтвердили в министерстве здравоохранения республики.

Напомним, несчастный случай произошел в Куюргазинском районе. Юноша шел вдоль железнодорожных путей, когда его сбил следовавший из Оренбурга в Уфу поезд. Столкновения не удалось избежать, несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение и подал громкого сигнал.

Подростка экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики пытались спасти его почти два месяца, консультируясь с коллегами из Москвы.