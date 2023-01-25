Попавший под поезд в Башкирии 15-летний подросток находится в крайне тяжелом состоянии

15-летний подросток, которого в Куюргазинском районе Башкирии сбил поезд, находится в крайне тяжелом состоянии Фото: Михаил ФРОЛОВ

15-летний подросток, которого в Куюргазинском районе Башкирии сбил поезд, находится в крайне тяжелом состоянии. Он лежит в больнице города Кумертау. Об этом «КП-Уфа» 25 января сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

– Врачи делают все возможное. Была проведена тмк [телемедицинская консультация] с московскими специалистами, – передали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел днем 23 января. Юношу, который шел вдоль железнодорожных путей, сбил поезд сообщения Оренбург-Уфа. Сейчас проверку по факту происшествия проводит следственный комитет.