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НовостиОбщество25 января 2023 6:31

Попавший под поезд в Башкирии 15-летний подросток находится в крайне тяжелом состоянии

Местные врачи консультируются с московскими специалистами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
15-летний подросток, которого в Куюргазинском районе Башкирии сбил поезд, находится в крайне тяжелом состоянии

15-летний подросток, которого в Куюргазинском районе Башкирии сбил поезд, находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

15-летний подросток, которого в Куюргазинском районе Башкирии сбил поезд, находится в крайне тяжелом состоянии. Он лежит в больнице города Кумертау. Об этом «КП-Уфа» 25 января сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

– Врачи делают все возможное. Была проведена тмк [телемедицинская консультация] с московскими специалистами, – передали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел днем 23 января. Юношу, который шел вдоль железнодорожных путей, сбил поезд сообщения Оренбург-Уфа. Сейчас проверку по факту происшествия проводит следственный комитет.