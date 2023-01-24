В Башкирии 15-летнего подростка сбил поезд

В Куюргазинском районе Башкирии днем 23 января 15-летнего подростка сбил поезд, следовавший из Оренбурга в Уфу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Куюргазинском районе Башкирии днем 23 января 15-летнего подростка сбил поезд, следовавший из Оренбурга в Уфу. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.

Как уточнили в правоохранительном органе, юноша шел вдоль железнодорожных путей. Машинист попытался предотвратить столкновение – применил экстренное торможение и подал громкий сигнал, – однако это не помогло. Травмированный подросток выжил, но пострадал – его доставили в больницу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины несчастного случая и готовя к назначению ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.