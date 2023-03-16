С начала 2023 года в Башкирии зафиксировали пять случаев кори

Вакцинация от кори в плановом порядке проводится детям в 12 месяцев, а в шесть лет ребенку повторно вводят прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Башкирии зафиксировали пять случаев инфицирования корью. Об этом в своем телеграм-канале 16 марта сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– Все пациенты госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести. Отмечу, что все заболевшие не были вакцинированы, – написал чиновник.

Глава Минздрава республики напомнил, что не привитый от кори человек после контакта с больным заразится «практически в 100% случаев». Вакцинация от этой инфекции в плановом порядке проводится детям в 12 месяцев, а в шесть лет ребенку повторно вводят прививку. Не вакцинированные и не переболевшие корью взрослые от 18 до 35 лет прививаются двукратно с интервалом не менее трех месяцев.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что корь в Башкирии выявили у детей, вернувшихся с отдыха в Египте, и ребенка из Таджикистана. Отметим, что за весь 2022 год в республике было зарегистрировано всего два случая этого вируса.