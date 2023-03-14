В Башкирии зарегистрировали новые случаи кори среди детей

В Башкирии зарегистрировали новые случаи заболевания корью среди детей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии зарегистрировали новые случаи инфицирования корью среди детей. Об этом 14 марта сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Дети [с выявленной корью] воспитываются в одной семье, ранее не были привиты против этой инфекции, – передали в ведомстве.

Уточняются, что случаи инфицирования являются завозными – из Египта. Несовершеннолетние там отдыхали. Эпидемиологи выявили круг контактных лиц, им провели экстренную вакцинацию. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением.

Роспотребнадзор призвал родителей проверить информацию о вакцинации от кори своих детей: если подошел срок прививки, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. В ведомстве пояснили, что вакцинация от кори проводится в возрасте одного года, ревакцинация – в шесть лет.

Напомним, ранее вирус кори был обнаружен у ребенка, прибывшего в Башкирию из Таджикистана.