В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори

В Башкирии в текущем году у прибывшего из Таджикистана ребенка обнаружили вирус кори Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в текущем году у прибывшего из Таджикистана ребенка обнаружили вирус кори. Несовершеннолетний не был привит от этой острой вирусной инфекции, сообщил 7 марта региональный Роспотребнадзор.

– В очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование, с определением круга контактных лиц и экстренной иммунизацией против кори, – передали в ведомстве.

Там добавили, что с января по февраль 2023 году случаи кори зафиксированы в 12 регионах России, большинство из них выявили в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях, а также в Дагестане.