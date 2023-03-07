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НовостиОбщество7 марта 2023 8:16

В Башкирии у прибывшего из-за рубежа ребенка выявили вирус кори

Несовершеннолетний приехал в республику из Таджикистана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в текущем году у прибывшего из Таджикистана ребенка обнаружили вирус кори

В Башкирии в текущем году у прибывшего из Таджикистана ребенка обнаружили вирус кори

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в текущем году у прибывшего из Таджикистана ребенка обнаружили вирус кори. Несовершеннолетний не был привит от этой острой вирусной инфекции, сообщил 7 марта региональный Роспотребнадзор.

– В очаге заболевания проведено эпидемиологическое расследование, с определением круга контактных лиц и экстренной иммунизацией против кори, – передали в ведомстве.

Там добавили, что с января по февраль 2023 году случаи кори зафиксированы в 12 регионах России, большинство из них выявили в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях, а также в Дагестане.