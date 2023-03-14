В Уфе с 18 по 20 марта полностью перекроют участок улицы Октябрьской Революции

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

В Уфе с 18 по 20 марта из-за реконструкции улицу Октябрьской Революции полностью перекроют на участке между пересечениями с Воровского и Сочинской. Движение там будет закрыто для всех видов транспорта. Об этом в своем телеграм-канале предупредил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

– На месте будут установлены предупреждающие дорожные знаки. Предусмотрите возможные пути объезда данного участка, – написал главный гаишник республики.

Напомним, ранее стало известно, что в Дюртюлинском районе Башкирии на продолжительный срок закрыли проезд по нескольким участкам дорог. Это связано со строительством трассы Казань – Екатеринбург.