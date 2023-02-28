В Уфе на реконструкцию улицы Октябрьской революции потратят 605 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на реконструкцию улицы Октябрьской революции потратят более 600 миллионов рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте государственных закупок.

Согласно документации, Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации ищет подрядчика на выполнение второго этапа реконструкции. Исполнителю предстоит выполнить демонтажные работы, озеленить территории, обустроить наружное освещения, организовать видеонаблюдение, соорудить малые архитектурные формы, заменить дорожное полотно, а также провести охранные археологические работы на объекте культунаследия «Древняя уфимская крепость».

Начальная цена контракта составляет 605 159 667,38 рублей. Большая часть средства будет выделена из казны республики, остальное – из городской. Предполагается, что реконструкция завершиться до 31 июля 2024 года.