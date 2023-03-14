В Дюртюлинском районе Башкирии до конца 2023 года закрыли подъезд к селу и участок дороги

В Дюртюлинском районе Башкирии из-за строительства трассы Казань – Екатеринбург до 31 декабря закрыли движение на подъезде к селу Суккулово и участке дороги Султанбеково – Таймурзино Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дюртюлинском районе Башкирии из-за строительства трассы Казань – Екатеринбург до 31 декабря закрыли движение для всех видов транспорта на подъезде к селу Суккулово (1,2 – 2,5 км) и участке дороги Султанбеково – Таймурзино (0 – 0,3 км). Об этом сообщил региональный Минтранс.

– На месте установлены предупреждающие дорожные знаки. Приносим извинения за временные неудобства и просим водителей быть внимательными и осторожными, – передали в ведомстве.

Минтранс опубликовал схемы перекрытия и объездных путей.

фото: Минтранс РБ

фото: Минтранс РБ

Напомним, ранее по той же причине – строительство трассы Казань – Екатерингбург – в Дюртюлинском районе Башкирии уже были перекрыты два участка автодорог. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года.