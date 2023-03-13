МЧС: упавший от ветра купол мечети «Ар-Рахим» в Уфе повредил строительные леса

фото: МЧС РБ

Упавший от порывистого ветра купол одного из четырех минаретов строящейся мечети «Ар-Рахим» в Уфе повредил строительные леса на площади 70 квадратных метров. Об этом сообщило башкирское МЧС.

– По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет, – передали в ведомстве.

МЧС также опубликовало видео последствия падения купола.

Напомним, инцидент произошел под вечер 13 марта. Ранее в сети появилась запись, на которой видно, как именно конструкция оторвалась и рухнула вниз.