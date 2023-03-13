С одного из минаретов мечети «Ар-Рахим» в Уфе пропал купол

фото: Telegram // Моя Уфа| Новости Уфа Башкирия

Сегодня, 13 марта, с одного из четырех минаретов мечети-долгостроя «Ар-Рахим» в Уфе пропал купол. Фотография культового здания с исчезнувшей деталью появилась в телеграм-каналах. По предварительным данным, купол могло снести сильным ветром - в башкирской столице ожидались порывы до 20 метров в секунду. «КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу инцидента в Управление гражданской защиты.

Напомним, в конце февраля текущего года экс-чиновник из Башкирии попросил главу Татарстана помочь достроить мечеть «Ар-Рахим». Ее возведение ведется еще с 2006 года. Ранее руководитель республики Радий Хабиров сказал, что на завершение строительства необходимо еще как минимум 4 млрд рублей. Этих денег, по его словам, не будет в ближайшие три года.