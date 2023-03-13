В сети появилось видео падения купола с минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе

фото: Telegram // Моя Уфа| Новости Уфа Башкирия

В сети появилось видео падения снесенного ветром купола одного из четырех минаретов мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Запись появилась в соцсетях. На кадрах видно, что конструкция буквально отваливается и падает вниз.

Напомним, инцидент произошел под вечер 13 марта. В Управлении гражданской защиты рассказали, что на место происшествия выехали экстренные службы – в том числе оперативная группа МЧС,

– По приезде установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается, – передали в УГЗ.

Мечеть «Ар-Рахим» в Уфе является долгостроем. Работа над ней ведется около 15 лет. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что для того чтобы завершить стройку необходимо порядка 4 млрд рублей.