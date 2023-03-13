Хабиров заявил о готовности Башкирии субсидировать прямые авиарейсы из Уфы в Тегеран

Глава Башкирии во время своего визита в Иран заявил о готовности республики субсидировать прямые авиарейсы из Уфы в Тегеран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии во время своего визита в Иран заявил о готовности республики субсидировать прямые авиарейсы из Уфы в Тегеран. Об этом он сказал на встрече с вице-президентом страны по экономическим вопросам Мохсеном Резаи 13 марта.

– Важным этапом развития сотрудничества станет запуск прямых авиарейсов из Уфы в Тегеран, – отметил руководитель региона. – Если иранские авиакомпании заинтересованы в организации полётов, мы готовы субсидировать часть их затрат до окупаемости рейсов.

Напомним, Хабиров в составе башкирской делегации отправился в Иран в субботу, 11 марта. Ранее после такой же командировки в Беларусь были открыты прямые авиарейсы из Уфы в Минск.