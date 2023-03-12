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НовостиОбщество12 марта 2023 6:35

Радий Хабиров улетел в Иран в составе официальной делегации

Башкирия намерена продолжать сотрудничество с Исламской республикой
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров отправился с официальным визитом в Иран.

12 марта глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что официальная делегация республики начинает работу в Иране. Руководитель региона отметил, что в период санкционного давления экономики России и Ирана смогут дополнить друг друга.

Помимо вопросов на высшем уровне, Хабиров планирует обсудить и более понятные простым гражданам вещи. Например, возможность запуска прямых рейсов из Уфы в Тегеран. Это даст туристам из Башкирии познакомиться с древней культурой и историей Ирана.

– Уверен, эта командировка будет очень полезной для обеих сторон, – написал в соцсетях Хабиров.