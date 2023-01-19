Хабиров с башкирской делегацией улетел в Беларусь

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сейчас находится в Беларуси. Он прилетел в Минск в составе делегации республики 19 января. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– Наша делегация начинает работу в Минске. Беларусь – давний, надёжный и стратегический партнёр Башкортостана. А белорусы – наши братья! – написал чиновник.

Напомним, о визите башкирской делегации с бизнес-миссией в Беларусь стало известно 16 января. О поездке во время оперативного совещания сказал сам Хабиров.