Глава района Башкирии обратился за помощью в восстановлении мечети

Фото: МЧС Башкирии

Глава администрации Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов обратился за помощью из-за сгоревшей мечети в селе Якутово. Пожар, как ранее передавала «КП-Уфа», произошел 10 марта, вечером.

Со ссылкой на местных жителей он рассказал, что мечеть получила большой ущерб со внутренней стороны. После пожара нужно заменить окна, двери, восстановить стены и частично заменить внешнюю обшивку.

– Давайте же станем причиной проведения пятничных проповедей и уроков в этой мечети, – написал он.

Реквивизиты для перевода: Сбербанк по номеру 8-965-932-06-02 Мустафа Ахатович Р. С пометкой: Мечеть-Якут