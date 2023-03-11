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НовостиОбщество11 марта 2023 14:06

Глава района Башкирии обратился за помощью в восстановлении мечети

Юлай Ильясов рассказал о масштабе повреждений
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Глава администрации Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов обратился за помощью из-за сгоревшей мечети в селе Якутово. Пожар, как ранее передавала «КП-Уфа», произошел 10 марта, вечером.

Со ссылкой на местных жителей он рассказал, что мечеть получила большой ущерб со внутренней стороны. После пожара нужно заменить окна, двери, восстановить стены и частично заменить внешнюю обшивку.

– Давайте же станем причиной проведения пятничных проповедей и уроков в этой мечети, – написал он.

Реквивизиты для перевода: Сбербанк по номеру 8-965-932-06-02 Мустафа Ахатович Р. С пометкой: Мечеть-Якут