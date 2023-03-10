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НовостиПроисшествия10 марта 2023 20:00

В Башкирии произошел пожар в мечети

Инцидент случился в деревне Якутово
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера поздно вечером, 10 марта, в Куюргазинском районе произошел пожар в мечети. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось на улице Масягутово в деревне Якутово. На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб. Горение случилось внутри бревенчатого одноэтажного здания мечети. Специалистам удалось его локализовать и ликвидировать. В результате произошедшего, к счастью, никто не погиб и не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается, на месте случившегося работает дознаватель МЧС.