В Башкирии пьяному водителю, сбившему насмерть 4 девушек, смягчили приговор

Сегодня, 10 марта, Верховный Суд Башкирии смягчил приговор Марсу Гузаярову, сбившему насмерть четырех девушек. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов.

23 декабря прошлого года Чекмагушевский межрайонный суд признал 23-летнего парня виновным и назначил ему 13 лет колонии общего режима, а также лишил прав на три года.

Сегодня суд апелляционной инстанции смягчил назначенное Гузаярову наказание до 11 лет лишения свободы. В остальной части приговор был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба адвоката не была удовлетворена.

Напомним, жуткая трагедия произошла рано утром 18 июля в селе Бакалы. На первом километре объездной дороги 23-летний Марс Гузаяров за рулем Audi A5 на большой скорости сбил четырех девушек, возвращавшихся домой. От удара девушек отбросило на несколько метров и разбросало на обочине. От полученных травм пострадавшие скончались на месте до приезда скорой помощи. Сам водитель отделался лишь испугом. ГИБДД зарегистрировало у него в крови алкоголь – около 0,333 промилле.