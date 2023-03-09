В Башкирии из-за атаки хакеров опять прозвучало объявление о воздушной тревоге

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 9 марта, на территории Башкирии из-за хакерской атаки опять прозвучало объявление о воздушной тревоге. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Как утверждает чрезвычайное ведомство, злоумышленники взломали сервера радиостанций и телеканалов, из-за которого в республике прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги.

Представители МЧС заверили, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.

Напомним, это уже третье фейковое объявление о воздушной тревоге, которое прозвучало в Башкирии. Первый подобный случай произошел 22 февраля, а второй шестью днями позже – 28 числа. В обоих сулчаях МЧС подтвердило, что переданная информация является ложной.