В Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало объявление о воздушной тревоге

Утром 22 февраля в Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Утром 22 февраля в Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщило башкирское МЧС.

– В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, – передали в ведомстве. – Данная информация является фейком и не соответствует действительности

Видеозапись с недостоверным предупреждением по радио опубликовали пользователи соцсетей. На записи звучит женский голос, который сопровождает вой сирены.

МЧС призвало жителей следить за сообщениями в официальных источниках.