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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 7:04

В Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало объявление о воздушной тревоге

Предупреждение является фейковым, передали в башкирском МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Утром 22 февраля в Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара

Утром 22 февраля в Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Утром 22 февраля в Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщило башкирское МЧС.

– В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, – передали в ведомстве. – Данная информация является фейком и не соответствует действительности

Видеозапись с недостоверным предупреждением по радио опубликовали пользователи соцсетей. На записи звучит женский голос, который сопровождает вой сирены.

МЧС призвало жителей следить за сообщениями в официальных источниках.