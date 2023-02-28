Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Башкирии из-за атаки хакеров снова прозвучало объявление о воздушной тревоге. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Как утверждает ведомство, злоумышленниками были взломаны сервера радиостанций и телеканалов. Вследствие взлома в нескольких регионах России, в том числе и в Башкирии, прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги.

Представители чрезвычайного ведомства сообщили, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.

Напомним, фейковое объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара прозвучало в Уфе утром 22 февраля. В тот раз МЧС подтвердило, что переданная информация является ложной.